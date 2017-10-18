Митинг в центре Киева: под Радой остаются около 50 палаток

Посреди улицы Грушевского и в Мариинском парке остается около 50 палаток. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители не собираются силой оттеснять митингующих. Об этом сообщает ТСН.

Протестующие отметили, что готовы простоять у парламента несколько дней, пока депутаты не выполнят их требования. Для них ночью подвозили дрова, поскольку на улице было довольно прохладно. Активисты не спали и охраняли занятую территорию, отгоняя сон песнями под баян.

Все подъезды к правительственному кварталу сейчас перекрыты, везде патрулируют правоохранители, на всех арках дворов дежурит Нацгвардия: правоохранители ожидают провокаций.

Читайте такжеК частной резиденции Порошенко стянули силовиков и технику - нардеп (фото, видео)

Полиция заявляет, что не имеет полномочий освобождать улицу Грушевского для проезда, решение относительно этого - в ведении киевской власти.

Как сообщал УНИАН, вчера под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

Позже под Радой произошли столкновения полиции и митингующих. Участники заявили, что будут оставаться в Мариинском парке до выполнения их требований.