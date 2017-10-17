Столкновения под Радой: количество пострадавших возросло до трех человек

В столкновениях под Верховной Радой пострадали трое гражданских, в настоящее время ситуация спокойная.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Сейчас ситуация под Верховной Радой более или менее спокойная. Правоохранители обеспечивают общественный порядок. Было одно столкновение, которое возникло недалеко от Кабмина, когда часть активистов пыталась подойти к парламенту, не пройдя поверхностный осмотр и не проявив желания пройти металлоискатели и показать полиции свои вещи. Пострадал один из полицейских, а также трое гражданских», - сказал он.

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«Трем гражданским была оказана медицинская помощь на месте, по предварительной информации, без госпитализации. Это мы еще уточняем. В то же время один из полицейских в бессознательном состоянии, и, возможно, потребует госпитализации», - добавил Тракало.

Как сообщал УНИАН, участники митинга под ВР устанавливают палатки на ул. Михаила Грушевского. Перед этим между активистами и полицией произошли столкновения на углу улиц Садовая и Грушевского. После чего полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и другим инвентарем для палаточного городка. В МВД сообщили, что в результате столкновений пострадал один полицейский.

С утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.

13 октября лидер партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили не исключал, что акция 17 октября может стать бессрочной в случае невыполнения требований ее участников.