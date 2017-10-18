Генпрокурор и глава Нацполиции обещают не сносить палатки протестующих

Проход к месту проведения митинга возле Верховной Рады будет осуществляться через рамки металлоискателей. Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, которые находятся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киев и страны", - написал он.

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При этом Луценко подчеркнул, что "никакого сноса палаток не будет". "Но для избежания провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей", - добавил генпрокурор.

"Знаю точно и в свое время докажу, что часть организаторов акции протеста сделали ставку только на провокации", - отметил Луценко.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев также заявил, что правоохранители будут действовать в рамках правового поля и не планируют «никаких радикальных действий для разгона палаточного городка», передает Громадське.

«Мероприятия, которые были сделаны Национальной полицией, только для обеспечения безопасности граждан... Во все дни, когда будут проходить акци на Площади Конституции, такие мероприятия будут совершаться», - сказал он.

На вопрос журналистов, будет ли проходить «зачистка» правительственного квартала, в частности проезджей части улиц, где установлены палатки, Князев сказал: «Любые радикальные действия по зачистке, освобождению или других действий мы не планируем... Законность размещения палаток рассматривается, в первую очередь, городской администрацией, и только после этого мы можем совершать какие либо действия».

Как сообщал УНИАН, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.