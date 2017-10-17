Активисты под Радой отобрали щиты у нацгвардейцев (фото)

Митингующие под Верховной Радой отобрали у нацгвардейцев щиты, которые были спрятаны за автобусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналистка Кристина Бердинских.

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"Митингующие отобрали щиты у Нацгвардии, которые были спрятаны за автобусом", - говорится в ее сообщении.

Как передает "Украинская правда", также произошла драка между правоохранителями и активистами.

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители пропустили митингующих с палатками на площадь Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция. Это произошло после столкновений между активистами и полицией на углу улиц Садовая и Грушевского.

Полиция создала коридор, чтобы активисты беспрепятственно перешли в сторону площади Конституции с палатками и прочим инвентарем для палаточного городка.