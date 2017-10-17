Порошенко о митинге в Киеве: отношусь с пониманием, призываю к мирному характеру
Президент призвал не допустить повторения трагических событий 31 августа 2015 года.
Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость обеспечения мирного характера акции под Верховной Радой, участники которой требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой в Киеве.
«Я считаю, что мирные манифестации являются чрезвычайно важным элементом демократии, и я с пониманием отношусь к акциям и с уважением - к их участникам», - заявил он, комментируя сегодняшние события в ВР.
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Кроме того, президент подчеркнул, что требует от правоохранительных органов обеспечить мирный характер акции.
«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили произошедшие 31 августа (2015 года под парламентом) трагические события, которые привели к гибели четырех нацгвардийцев. Поэтому я считаю, что это очень важная задача, чтобы к этому ответственно отнеслись и организаторы (акции), и правоохранители», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, в Киеве под стенами Верховной Рады проходит митинг оппозиции. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.
Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.