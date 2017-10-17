Порошенко о митинге в Киеве: отношусь с пониманием, призываю к мирному характеру

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость обеспечения мирного характера акции под Верховной Радой, участники которой требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой в Киеве.

«Я считаю, что мирные манифестации являются чрезвычайно важным элементом демократии, и я с пониманием отношусь к акциям и с уважением - к их участникам», - заявил он, комментируя сегодняшние события в ВР.

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Кроме того, президент подчеркнул, что требует от правоохранительных органов обеспечить мирный характер акции.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили произошедшие 31 августа (2015 года под парламентом) трагические события, которые привели к гибели четырех нацгвардийцев. Поэтому я считаю, что это очень важная задача, чтобы к этому ответственно отнеслись и организаторы (акции), и правоохранители», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве под стенами Верховной Рады проходит митинг оппозиции. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Правопорядок в центре столицы охраняют около 3,5 тыс. силовиков, частично перекрыто движение транспорта. По разным оценкам, участие в акции протеста под зданием парламента принимают несколько тысяч человек.