Беспрецендентные меры безопасности: Раду, АП и Кабмин оцепили наряды полиции и Нацгвардии, центр Киева стоит в пробках

Еще с ночи центральные улицы Киева, где расположены здания Верховной Рады и Администрация президента, оцепили усиленные наряды правоохранителей, говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

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В центре частично перекрыты ул. Грушевского, Институтская, Липская, полностью перекрыты ул. Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная. До подъезда к Городецкого с Европейской площади проверяют автомобили, сообщает 112.ua.

Столичная администрация уже распространила сообщение, что по центральным улицам не будут пускать даже общественный транспорт, автобусы временно будут курсировать в объезд.

Возле самой Рады дежурят около 500 бойцов Нацгвардии, также работает полиция. Вокруг ВР также стоят металлические рамки, людей проверяют на наличие оружия и опасных веществ.

Начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил о том, что по разным оценкам, планируется, что на протесты под ВР соберутся до 10 тыс. людей.

"К нам поступило несколько заявок на проведение акций под ВР, заявки о достаточно большом количестве людей, по разным оценкам, планируется до 10 тыс. людей под ВР. Кроме этого, дополнительные перекрытия движения в связи с официальным визитом президента Мальты. В настоящее время 3,5 тыс. правоохранителей, это и военнослужащие Нацгвардии, которые охраняют общественный порядок в центре города. При осложнении оперативной обстановки могут быть задействованы дополнительные силы", - сообщили в полиции.

Также Андрей Крищенко отметил, что в настоящее время беспорядков и провокаций в правительственном квартале нет.

"Беспорядков и провокаций нет. Нами установлены рамки металлоискателей, детекторов для обеспечения безопасности граждан, которые придут. И количество металлоискателей, рамок дает возможность нам за 2,5-3 часа на футбольных матчах проверять 50-55 тыс. болельщиков, поэтому они не навредят гражданам мирно пройти. А все спекуляции прорваться через рамки, я считаю, будут сознательной провокацией под лозунгами, что полиция ограничивает мирное собрание", - добавил Крищенко.

На сегодня лидеры нескольких политических партий и общественных организаций анонсировали масштабный митинг в поддержку проведения в Украине политической реформы.

По данным АвтоМайдана, люди активно подходят в правительственный квартал. Уже есть несколько тысяч человек.

Кроме того, возле Дома профсоюзов в центре Киева собрались несколько сотен человек для участия в митинге оппозиции. По данным СМИ, люди преимущественно пожилого возраста, не раз замеченные в подобных акциях, выстроились для шествия к Верховной Раде, где запланирована акция.