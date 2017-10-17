Под ВР проходит митинг за отмену депутатской неприкосновенности и создание Антикоррупционного суда

Под Верховной Радой Украины начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции находятся на площади Конституции, а также частично на улице Грушевского и в Мариинском парке.

Митингующие держат символику партий «Объединение «Самопомич», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», Национальный корпус, а также Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

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Возле здания парламента установлены две сцены, с которых выступают организаторы акции. На главной сцене находятся народный депутат от фракции «Самопомич» Егор Соболев, внефракционный народный депутат Юрий Левченко и внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Верховной Рады запланирована акция «Большая политическая реформа». Ее организаторы, среди которых партия «Движение новых сил», «АвтоМайдан», «Антикоррупционный штаб», общественное движение «Честно», выдвигают требования: внести изменения в закон о выборах в части введения открытых партийных списков, отменить депутатскую неприкосновенность, создать в Украине антикоррупционный суд. В центре Киева в связи с акцией протеста усилены меры безопасности и частично перекрыты некоторые улицы, в частности, улицу Институтскую (Небесной Сотни). Правопорядок обеспечивают 3,5 тыс. правоохранителей.