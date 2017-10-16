Порошенко поздравил Курца с победой на выборах

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Себастиана Курца и его Народную партию в Австрии с победой на парламентских выборах.

Поздравление Порошенко опубликовано на странице президента Украины в Facebook.

"Победа Себастиана Курца и Народной партии в Австрии - это победа человека, который неоднократно бывал в Украине и хорошо знает украинскую тему. Это также победа убежденного европейца, который знает важность консолидированного ЕС для мира на континенте", - говорится в сообщении.

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"Понимая, что впереди у канцлера Курца длительные коалиционные переговоры, тем не менее, убежден: Единая Европа, европейские ценности будут важны для нового правительства", - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастиан Курц вечером в воскресенье, 15 октября, объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

В то же время его партия не сможет самостоятельно получить большинство и будет вынуждена искать партнеров по коалиции. Впрочем, Курц не исключает, что сформирует правительство меньшинства.