В сессионном зале Рады дым и едкий запах (фото)

В сессионном зале Верховной Рады Украины дым и едкий запах.

Читайте такжеУ трибуны Рады снова произошла драка (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, где-то из-под ложи прессы был брошен какой-то предмет, от которого пошел дым и едкий запах.

Не исключено, что это была дымовая шашка.

Пока неизвестно, кто бросил этот предмет.