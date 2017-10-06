В сессионном зале Рады дым и едкий запах (фото)

10:53, 06 октября 2017
Политика
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Сегодня нардепы в парламенте должны рассмотреть законопроекты по Донбассу.

В Раде ощущается запах дыма / фото twitter.com/radiosvoboda

В сессионном зале Верховной Рады Украины дым и едкий запах.

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Как передает корреспондент УНИАН, где-то из-под ложи прессы был брошен какой-то предмет, от которого пошел дым и едкий запах.

Не исключено, что это была дымовая шашка.

Пока неизвестно, кто бросил этот предмет.

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Теги: #заседание Рады#дым в Раде#законопроекты по Донбассу