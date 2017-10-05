Порошенко внес в ВР доработанный законопроект о продлении особого статуса ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду доработанный законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром лидер фракции «Народный Фронт» Максим Бурбак заявил, что они готовы поддержать этот законопроект только при условии, если будет четко указано о выводе российских войск и техники с территории Украины.

Как известно, без этой фракции в парламенте невозможно было бы найти 226 голосов в поддержку законопроекта, поэтому после консультации между фракциями коалиции БПП и «Народного Фронта» был внесен доработанный текст законопроекта. В нем предусмотрено дополнительное условие о том, что закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым продлевается еще на год особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вступит в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 названного закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

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Согласно сообщению на сайте парламента, доработанный документ был внесен и передан на рассмотрение Комитету по нацбезопасности 5 октября.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Сегодня Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал президентский законопроект № 7163, но поручил подготовить поправки.

В то же время, комитет рекомендовал парламенту отправить законопроект №7164 на доработку президенту.

В свою очередь, Верховная Рада включила в повестку дня как президентские законопроекты по Донбассу, так и альтернативные к ним.