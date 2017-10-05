Комитет ВР поддержал законопроект о восстановлении суверенитета над Донбассом, но поручил подготовить поправки

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163), но поручил подготовить поправки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председатель комитета Сергей Пашинский.

Перед голосованием народный депутат Андрей Левус предложил изъять из статьи 7 законопроекта упоминание о Минских соглашениях и заменить их словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой она поддержала Минские договоренности.

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Пашинский ставил на голосование проект закона с поручением секретариату комитета ко второму чтению создать рабочую группу, которую должен возглавить Левус и которая должна доработать документ и внести поправки в статью 7, озвученные депутатом.

Большинство членов комитета поддержали это решение. Трое воздержались, один - против.