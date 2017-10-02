В прокуратуре предостерегают руководство МВД от давления на следствие по делам Майдана

Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк предостерегает министра внутренних дел Арсена Авакова и других высокопоставленных чиновников МВД от давления на суд и следствие по делам о причастности к преступлениям против Майдана бывших и действующих сотрудников МВД Поготова, Серединского и Бабича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горбатюк заявил на брифинге, комментируя высказывания Авакова и заместителя председателя Национальной полиции Украины Александра Фацевича о непричастности вышеуказанных лиц к преступлениям против Майдана, в частности, к ввозу в Украину гранат для "Беркута" с территории России, а также к выплатам «черной» наличности работникам МВД, которые противостояли Майдану.

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"Не владея материалами уголовных дел, не зная, какие доказательства собраны в ходе расследования, не проведя служебных расследований, несмотря на обязанность их провести, руководство Нацполиции и министр внутренних дел не могут себе позволить фраз, что подозрения сформированы по надуманным основаниям" - сказал Горбатюк.

Он также добавил, что такие публичные заявления Фацевича и Авакова - это также и давление на суд.

"Выступления руководства Нацполиции в пятницу, а также сегодня министра Авакова о том, что отсутствуют доказательства и подозрения надуманные - это с учетом судебного процесса по избранию меры пресечения подозреваемым может расцениваться как давление на суд, чтобы меры пресечения выбраны не были из-за дискредитации следствия. Компетентность этих заявлений приближается к нулю и лежит в плоскости каких-то личных симпатий или корпоративной защиты "своих", - сказал Горбатюк.

Кроме того, он привел часть доказательств о причастности вышеуказанных подозреваемых, а также Гриняка, который сегодня служит в руководстве Национальной гвардии, к ввозу в Украину гранат российского производства для подавления Майдана и к выдаче "Беркуту" и другим подразделениям МВД наличности за противостояние Майдану.

В частности, на брифинге были продемонстрированы данные автоматизированной системы расчетов по связи между мобильными телефонами подозреваемых и руководителей подразделений "Беркута" и тогдашнего руководства МВД.

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Кроме того, Горбатюк отметил, что у следствия есть показания свидетелей о причастности подозреваемых к преступным действиям против Майдана.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. Это Сергей Поготов, а также председатель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Игорь Бабич и его заместитель Анатолий Серединский.