Визит президента Румынии в Украину не отменен, а перенесен - МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что визит президента Румынии Клауса Йоханниса в Украину не отменен, а перенесен. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Визит не отменен, а перенесен", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД отметили, что соответствующую ноту получили еще на прошлой неделе. "Это исключительное решение румынской стороны", - отметили в МИД.

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"Мы разочарованы нежеланием румынской стороны к диалогу между лидерами. Внутриполитическая дискуссия не должна негативно влиять на двусторонние отношения", - заявили в пресс-службе.

"Мы подтверждаем заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и ожидаем его продолжения в ближайшее время", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД напомнили, что 19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава внешнеполитического ведомства Румынии Теодор Мелешкану обсудили вопросы недавно принятого Закона Украины «Об образовании».

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ информировали, что президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит в Украину из-за положения принятого Верховной Радой закона об образовании относительно языка обучения представителей нацменьшинств в Украине.

Справка УНИАН. 5 сентября Верховная Рада приняла закон «Об образовании», которым предусмотрено реформирование образовательной сферы.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД ряда стран, в том числе Румынии, выразили обеспокоенность по поводу норм закона о языке обучения представителей нацменьшинств в Украине.