Президент Румынии отменил визит в Украину из-за нового закона об образовании

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил об отмене визита в Украину из-за принятого Верховной Радой закона об образовании.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке перед отъездом в Бухарест с сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет Радио Свобода со ссылкой на румынское агентство Agerpres.

«Узнав о законе «Об образовании», я отменил визит в Украину. Также я отменил запланированную на конец сентября встречу с председателем Верховной Рады», – заявил президент Румынии.

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По словам Клауса Йоханниса, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН он встретился с президентом Украины Петром Порошенко и заявил ему об отмене своего визита в Украину, который планировался на октябрь, пока, по его словам, «не будет продвижения» в отношении украинского закона об образовании – такого, которого хочет Бухарест.

Накануне, в среду, парламент Румынии официально осудил новый закон об образовании в Украине, который, как считают в Бухаресте, ограничивает использование языков национальных меньшинств в школах, включая румынский. Обе палаты законодательного органа Румынии на совместном заседании в среду единогласно проголосовали за заявление с просьбой к президенту Украины не подписывать закон и с предложением создать парламентскую делегацию для поездки в Киев для обсуждения ситуации, которая возникла.

Как утверждается в заявлении румынского парламента, в Украине живет около 400 тысяч румын. По данным переписи населения Украины, признали себя румынами 151 тысяча жителей государства, еще почти 259 тысяч назвали себя молдаванами.