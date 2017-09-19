Предоставление Украине вооружения позволит усилить давление на РФ и повысит цену агрессии - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что предоставление Украине вооружение со стороны США позволит усилить давление на РФ и повысит цену агрессии. Об этом Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт".

По его словам, военная помощь США Украине уже уменьшила количество жертв в войне на Донбассе.

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«Вопрос предоставления Украине летального оружия кое-чем затуманено. Во-первых, тем, что якобы США будет «насильно» отдавать деньги на войска в Украину. Второе - то, что американцы якобы не смогут решить эту проблему. Нет, это точно поможет, вместе с санкциями надавить на Россию. Третье - то, что американцы якобы предоставлением вооружение только осуществят эскалацию этого конфликта, но это только повысит цену для агрессии России и они получат по зубам», - заявил он.

Президент отметил, что принятие положительного решения по этому вопросу может сохранить жизнь украинским воинам и отметил, что это является самым важным.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что Украина и США очень далеко продвинулись в переговорах относительно оборонительного оружия. Глава государства отметил шаги, которые сделал американский Конгресс в помощи Украине, в том числе решение о предоставлении оборонительного оружия.

Справка УНИАН. В начале августа NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон передал в белый дом рекомендацию предоставить Украине высокотехнологичную противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.

24 августа во время визита в Киев министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в Соединенных Штатах активно изучают вопрос относительно предоставления Украине оборонного вооружения.