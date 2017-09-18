Украина и США очень далеко продвинулись в переговорах об оружии - Порошенко

Украина и США очень далеко продвинулись в переговорах по оборонительному оружию. Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время встречи с лидерами украинской общины и крымскотатарских организаций США сегодня в Нью-Йорке, сообщили в пресс-службе президента.

Глава государства отметил шаги, которые сделал американский Конгресс в помощи Украине, в том числе в решении о предоставлении оборонительного оружия.

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"Это не просто позиция, которая позволяет нам значительно повысить цену, которую заплатит российский агрессор, если он перейдет к наступательным действиям, но это еще открывает возможности о предоставлении нам аналогичной помощи со стороны Великобритании, Канады, других государств. Ждем политического решения США", - сказал президент.

Он добавил, что в этих переговорах очень далеко продвинулись. "Еще одна важность оборонительного оружия - это не просто противотанковые ракеты «Джевелин», мы производим сами «Стугну», которая имеет другой принцип, но очень эффективная, мы говорим о системе радиоэлектронной борьбы, представляющей миру неопровержимые доказательства преступлений России - откуда они открывают огонь, чтобы убивать наших гражданских, откуда и когда, какого калибра они подтянули запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. И, наконец, это доказательства, которые позволят нам сформировать юридическую позицию, когда будут рассматриваться преступления РФ в международном суде в Гааге", - подчеркнул Порошенко.

Президент подчеркнул, что "это не просто оружие, а это является юридическим инструментом защиты украинской позиции".

Справка УНИАН. В начале августа NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон передал в Белый дом рекомендации предоставить Украине высокотехнологичное противотанковое оружие для помощи в борьбе с российской агрессией.

По словам чиновников, предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 млн долларов.

24 августа во время визита в Киев министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что в Соединенных Штатах активно изучают вопрос о предоставлении Украине оборонительного вооружения.