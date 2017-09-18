Подозрение Сакварелидзе по делу "прорыва" через границу признали обоснованным

Суд признал подозрение Давиду Сакварелидзе по делу «прорыва» экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили через границу, обоснованным. Об этом говорится на сайте прокуратуры во Львовской области.

Сообщается, что ведомством осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам совершения группового нарушения общественного порядка, незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, сопротивления и насилия в отношении работника правоохранительного органа, которое случилось 10.09.2017 в международном автомобильном пункте пропуска «Шегини».

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«Проанализировав и оценив представленные доказательства, суд, отвергнув доводы стороны защиты, признал их надлежащими и допустимыми, а также констатировал, что они являются достаточными для вывода суда об обоснованности объявленной Д.Сакварелидзе подозрения в совершении вышеуказанных уголовных правонарушений», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, правоохранители вручили уведомление о подозрении бывшему заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе.

Вручение подозрения происходило в одном из львовских ресторанов во время обеда. В частности, Сакварелидзе подозревается в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).