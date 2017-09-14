Сакварелидзе вручили подозрение в незаконном пересечении границы во время обеда в ресторане

Правоохранители вручили уведомление о подозрении бывшему заместителю генерального прокурора Давиду Сакварелидзе.

Об этом он рассказал в видеотрансляции на своей странице в Facebook.

Вручение подозрения происходило в одном из львовских ресторанов во время обеда.

В частности, Сакварелидзе подозревают в нарушении ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Как сообщал УНИАН, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской облгосадминистрации Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

Админдело о совершении административного правонарушения по незаконному пересечению границы 18 сентября рассмотрит Мостиский райсуд Львовской области.

Для проведения следственных действий в связи с событиями с участием Саакашвили на пункте пропуска "Шегини" МВД вызывает пять народных депутатов: Юлию Тимошенко, Сергея Власенко, Юрия Деревянко, Павла Костенко и Дмитрия Добродомова.