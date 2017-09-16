Яценюк на YES: единственный ответ на глобальные вызовы - сильное НАТО. Украина должна стать членом Альянса

В субботу, 16 сентября, лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк принял участие в дискуссии «Безопасность для Украины: в поисках решений, которые будут работать» в рамках Четырнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Арсений Яценюк подчеркнул, что сегодня мир стоит перед глобальными вызовами, “начиная от российской агрессии и заканчивая Северной Кореей”: “Мир переживает потрясения”.

“Прежде всего нам нужно сделать выводы из нашего прошлого. В 1994 году Украина подписала пресловутый Будапештский меморандум. Мы отказались от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Подписанты этого меморандума гарантировали территориальную целостность и независимость Украинскому государству. И в результате мы временно потеряли Крым, Донецк и Луганск. И Россия, одна из подписантов этого меморандума, вторглась в независимую страну и перерисовала границы после Второй мировой войны. Это очень плохой знак для мирового сообщества”, - подчеркнул лидер “Народного фронта”.

Арсений Яценюк подчеркнул, что необходимо найти общий ответ на нынешние глобальные вызовы: “Нет другого совместного ответа, кроме как сильное НАТО. По моему мнению, для всех стран-членов НАТО, для всех партнеров важно очень четко сказать - придет время, и Украина станет членом Альянса”.

Он отметил, что Украина выполнит все критерии НАТО, в частности по финансированию: “Вам нужно тратить 2 % ВВП, а моя страна тратит 5 % ВВП на нашу безопасность и армию”.

Не все в НАТО с радостью воспринимают идею членства Украины, отметил лидер “Народного фронта”. “Однако еще раз подчеркну, что в 2008 году в Бухаресте мы обратились к НАТО по плану членства, и не получили его. В результате мы получили российскую агрессию против Грузии и вторжение России в Украину”.

“Нам необходимо очень сильное лидерство в мире. Нужна очень сильная политика НАТО. Украина должна стать членом НАТО. На этом пути нам необходимо усовершенствовать свою армию и сравнять ее стандарты со стандартами НАТО. Это план действий, одобренный моей страной, и это единственный путь для Украины, и не только для Украины. Мы защищаем границы ЕС и НАТО от российской агрессии, поэтому это в наших общих интересах”, - подчеркнул он.

“Украина - единственная страна в Европе, которая остановила регулярную российскую армию. Мы боремся за нашу независимость и вашу безопасность”, - сказал Арсений Яценюк.

В ходе дискуссии Арсений Яценюк ответил на тезис о возможных проблемах с Россией через вступление Украины в НАТО: “У вас уже есть проблемы с Россией. Россия вмешалась в выборы в США, Россия вмешалась в выборы во Франции, российские самолеты кружат у ваших самолетов и кораблей, Россия имеет огромную сеть, скупая политиков, медиа, пытаясь подорвать западную демократию. Россия сбила МН-17. Россия начала ряд кибератак против стран-членов НАТО. Россия нарушила Устав ООН и пытается подорвать этот институт. Поэтому членство Украины - в ваших интересах. Что вы больше, тем мы сильнее”.

“Для лидеров ЕС и НАТО очень важно быть более решительными и сильными, занять лидерскую позицию. Давайте принимать решение”, - сказал Арсений Яценюк.