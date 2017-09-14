Лавринович пришел в Печерский суд с группой поддержки в лице Добкина и Новинского

Бывший министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Александр Лавринович, которого Генпрокуратура подозревает в насильственном захвате власти неконституционным способом, пришел в Печерский суд Киева, где сегодня должно рассматриваться ходатайство ГПУ об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте такжеДело о конституционном перевороте: экс-министру Лавриновичу вручили копию ходатайства об арестеКак передает корреспондент УНИАН, несмотря на то, что начало заседания суда назначено на 17 часов, оно еще не началось.

Как пояснил сам Лавринович, судья пока занята в другом заседании.

Кроме того, следует заметить, что Лавринович пришел без адвоката и пояснил, что его защитник Евгений Сладко сейчас находится на другом судебном заседании и поэтому запаздывает.

Кроме того, он сообщил, что готов к любому развитию событий, в том числе и к аресту: "Я не считаю, что все безнадежно, я трезво смотрю на вещи. Я надеюсь, что бытовые вопросы это второстепенная вещь, я за свою жизнь жил в разных условиях, поэтому меня это не волнует", - сказал Лавринович, отвечая на вопрос, готов ли он к аресту и пребыванию в следственном изоляторе.

Также он добавил, что готов и сам себя защищать. В то же время он признал, что в уголовных процессах наличие адвоката для подозреваемого является обязательным.

В Печерский суд Киева поддержать экс-министра юстиции Лавриновича пришли также народные депутаты Вадим Новинский и Михаил Добкин.

"Пока моих дел в этом суде нет на рассмотрении. Я пришел морально поддержать Александра Владимировича", - подчеркнул Новинский, которого ГПУ подозревает в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Также Новинский заявил, что подозрение, выдвинутое Лавриновичу, является политически мотивированным. "Если бы было хоть что-то в этом деле, то это дело возбудили еще бы в 2014 году", - сказал депутат.

Кроме того, поддержать Лавриновича пришел еще один народный депутат, в отношении которого тоже возбуждено уголовное производство - Добкин. Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, что привело к захвату власти путем расширения в неконституционный способ полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве является экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса ("действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий).

7 сентября следователи ГПУ вручили Лавриновичу уведомление о подозрении и вызвали на допрос.