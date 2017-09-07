Экс-министру Лавриновичу вручили подозрение о захвате государственной власти и вызвали на следующий допрос

Следователи Генеральной прокуратуры вручили экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу сообщение о подозрении и вызвали на следующий допрос, который состоится в понедельник, 11 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лавринович сообщил журналистам после завершения следственных действий в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины.

Лавринович отметил, что кроме вручения уведомления о подозрении других следственных действий с ним не проводили.

Также экс-министр сообщил, что ходатайство об избрании ему меры пресечения сегодня не заявляли.

Лавринович сообщил, что ему инкриминируют захват государственной власти. При этом он акцентировал, что речь идет о захвате государственной власти без уточнения "насильственным методом».

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"В конечном счете мне инкриминируют захват государственной власти. Я не увидел слова "насилие" в подозрении. Хотя в соответствующей статье Уголовного кодекса написано: "Насильственным методом", - сказал он.

В свою очередь адвокат экс-министра Евгений Солодко отметил, что инкриминируемое Лавриновичу преступление является особо тяжким, а подозреваемым за такие преступления предусмотрено избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Он добавил, что вопрос об избрании меры пресечения сегодня не подымался, добавив, что соответствующее ходатайство может появиться в любой момент.

Также Солодко заметил, что он и Лавринович получили сообщение о подозрении, расписались за получение и намерены его изучать.

Кроме того, адвокат сообщил, что Лавриновича снова вызвали на допрос на 10.00 на понедельник, 11 сентября.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, который привел к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются экс-президент Виктор Янукович и Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя либо захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем незаконного принятия мер, без решения Верховной Рады, по изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и её официального опубликования.