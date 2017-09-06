ГПУ собирает доказательства для оценки действий судей КСУ по делу об узурпации власти Януковичем

Генеральная прокуратура Украины собирает доказательства для предоставления правовой оценки действий судей Конституционного суда по делу о захвате власти незаконным способом бывшим президентом Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил начальник отдела процессуального руководства департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

Донской подчеркнул, что действиям судей КСУ будет дана отдельная правовая оценка и для того, чтобы сообщить им о подозрении, как в случае с экс-министром юстиции времен президентства Януковича Александром Лавриновичем, "нам необходимо получить достаточную систему доказательств для обоснованного подозрения".

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Он добавил, что именно поэтому правовая оценка действиям судей КСУ, которые выполняли свои полномочия в 2010 году, будет осуществлена по результатам расследования.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

"На основании собранных доказательств уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президент В.Янукович и экс-министр юстиции А.Лавринович в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официального опубликования", - сообщил Луценко.