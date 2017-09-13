Дело о конституционном перевороте: экс-министру Лавриновичу вручили копию ходатайства об аресте

Сегодня экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу во время допроса в Генеральной прокуратуре вручили копию ходатайства об аресте.

Об этом он сообщил в эфире «112 Украина».

«Мне вручили копию ходатайства о моем аресте. Это значит, что завтра в Печерском райсуде Киева будет это ходатайство, суд рассмотрит, когда, в какой день будет этот вопрос поставлен на рассмотрение в суде», - сказал он.

По словам экс-министра, дата рассмотрения ходатайства станет известна завтра, и статья, которую ему инкриминируют, «иной меры пресечения, чем арест не предусматривает».

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На уточняющий вопрос журналистов, не собирается ли он уехать из Украины, экс-министр ответил: «Если бы у меня была такая мысль, я бы уже тысячу раз это сделал. Неоднократно мне предлагали это сделать разные люди, в том числе имеющие отношение к этой организации... Я этого не сделал, и, понятное дело, не сделаю».

Как сообщал УНИАН, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело о конституционном перевороте 2010 года, приведшем к захвату власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве является экс-президент Виктор Янукович и экс-министр юстиции Лавринович. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий).

Луценко объяснил, что Янукович и Лавринович подозреваются в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.

7 сентября следователи ГПУ вручили Лавриновичу уведомление о подозрении и вызвали на допрос.