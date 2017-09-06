Дело об узурпации власти Януковичем: экс-министр юстиции Лавринович собирается завтра пойти в ГПУ

Экс-министр юстиции времен президентства Виктора Януковича Александр Лавринович, подозреваемый в захвате власти, собирается завтра пойти в Генеральную прокуратуру для ознакомления с подозрением.

Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Завтра я пойду в прокуратуру. Если существует такой документ (уведомление о подозрении - Ред.), я с ним ознакомлюсь, прочитаю и, в соответствии с процессуальными нормами, дальше буду действовать... Места для министра юстиции здесь нет. Нарушения были, если вы помните в декабре 2004 года в ВР, когда принималось это решение о внесении изменений», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единственного органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины через внесение в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - сообщил Луценко.