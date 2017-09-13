Саакашвили исчез из гостиницы во Львове: не вернулся на ночевку

Михеил Саакашвили среди ночи выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове. Об этом сообщает ТСН. Утро.

Еще вечером в фойе отеля, где Саакашвили снимал номер, было очень людно: здесь находилась охрана экс-главы Одесской ОГА и его соратники. Позже все они резко вышли на улицу, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и поехали в неизвестном направлении.

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Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и будет ночевать в номере. Однако из лифта неожиданно вышел и сам Саакашвили и ушел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам.

Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.

Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.