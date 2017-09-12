Задержан соратник Саакашвили, который бил пограничников (видео)

Один из соратников лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Александр Бурцев задержан за применение силы к пограничникам.

Об этом народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, «Давид Сакварелидзе заявил, что против соратников провокатора Саакашвили начались массовые репрессии». Геращенко подчеркнул: «Как обычно, Давид солгал».

Он заявил, что «боевик-титушка» Саакашвили Бурцев» задержан за то, что «с особым цинизмом, похваляясь собственной безнаказанностью, бьет и толкает защитников Украины - пограничников, в том числе защищавших Украину в зоне АТО».

Также Геращенко разместил видео, где показан данный инцидент.

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Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.