На Конгрессе конституционных судов в Литве не пустили членов делегации РФ, принимавших решения по аннексии Крыма

В Литве прошел 4 Конгресс Всемирной конференции конституционных судов. Лейтмотив мероприятия: верховенство права и конституционное право в современном мире. Об этом на своей странице в Facеbook сообщила нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

На конференции значительное внимание было уделено Украине и осуждению нарушения территориальной целостности государства со стороны российских оккупантов.

Впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель конституционного суда РФ Зорькин и другие российские судьи, которые принимали решение и признали аннексию Крыма.

«Открыто говоря, в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для выполнения такого преступления», - заявил председатель Конституционного суда Литвы Дейнюс Жалимас.

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В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на этом мероприятии подчеркнула: «Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и решения которых ломают судьбы тысяч людей. Мы заступимся за тех людей, кто борется за свободу, права человека и демократию».