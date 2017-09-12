Саакашвили обещает приехать в Киев в ближайшее время

Лишенный украинского гражданства экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что приедет в Киев в ближайшие недели. Об этом он сказал журналистам, выходя из львовской гостиницы «Леополис» вместе со своим адвокатом для встречи с украинскими пограничниками.

Читайте такжеВо Львове пограничники вручают Саакашвили протокол об административном правонарушении

«Я обязательно приеду в Киев через дни, недели… Но перед этим я проеду всю Украину», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили по прибытии в Украину приехал во Львов, где остановился в гостинице "Леополис", расположенный в центре города на улице Театральной.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально «внесли» их на территорию Украины

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.