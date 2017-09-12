Саакашвили прокомментировал сравнение его прорыва с российским вторжением на Донбасс

Лидер политсилы "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвили назвал "пропагандой" сравнение его пересечения границы с вторжением российских военных на востоке государства.

Об этом он заявил во время своего публичного выступления перед журналистами возле отеля, в котором сейчас находится во Львове, передает ТСН.

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"Лживые барыги провели пропаганду о каком-то там прорыве, нарушении границы и сравнили это с Донбассом", - сказал политик.

В то же время Саакашвили заявил, что уважает пограничников и добавил, что он вместе со своими сторонниками не нарушал закон во время пересечения КП "Шегини" на Львовщине.

"Они отказались взять у меня паспорт и проверить документы", - утверждает экс-глава Одесской ОГА.

Ранее первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин прокомментировал прорыв сторонниками Саакашвили пункта пропуска "Шегини".

"В 2014 году на нашей восточной границе все начиналось именно с подобного произвола, грубого игнорирования закона, которое осуществлялось под прикрытием "воли народа Донбасса". Результаты известны. Уже четвертый год идет война с агрессором, который зашел на нашу территорию под гул толпы", - подчеркнул Аброськин.