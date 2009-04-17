Янукович: сегодня в 17 часов – погребение Иисуса Христа
17:14, 17 апреля 2009Политика
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Лидер ПР о самом скорбном дне
Сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в богослужении в Киево-Печерской лавре.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
“Сегодня будем еще дальше скорбеть. В 17 часов – погребение Иисуса Христа. Это самый скорбный день для всех православных”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ о духовной составляющей значения для него Страстной пятницы накануне Пасхи.
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