Янукович: сегодня в 17 часов – погребение Иисуса Христа

Сегодня лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в богослужении в Киево-Печерской лавре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Сегодня будем еще дальше скорбеть. В 17 часов – погребение Иисуса Христа. Это самый скорбный день для всех православных”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ о духовной составляющей значения для него Страстной пятницы накануне Пасхи.