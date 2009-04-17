Половину денег МВФ Тимошенко отправит на затыкание дыр в бюджете

Около 1,4 млрд. долларов очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) будет направлено на покрытие дефицита государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Половина объема транша, который выделяется Украине, по предварительной договоренности, может пойти в бюджет страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководитель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует предоставить Украине второй транш финансовой помощи в сумме 2,8 млрд. долл. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров представителей украинской власти с миссией МВФ.

На 2009 год доходы государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.).

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн. (или 2,9% ВВП), в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

8 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что прямой и непрямой дефицит бюджета-2009 составляет 7,5-8% от ВВП.