Януковичу и Лавриновичу сообщили о подозрении в захвате власти путем конституционного переворота

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело относительно конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

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"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единственного органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины через внесение в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", - сообщил Луценко.