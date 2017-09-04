Адвокаты Саакашвили допускают его задержание на границе и экстрадицию в Грузию

Адвокаты экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили не исключают, что его задержат на украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" и доставят в Украину для решения вопроса об экстрадиции в Грузию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Маркиян Галабала на пресс-конференции в Киеве.

«Мы не исключаем, что на основании официального представления Государства Грузия Саакашвили задержат на пункте пропуска «Краковец» и доставят на территорию Украины для решения вопроса об экстрадиции. Такая опция, к сожалению, остается», - сказал он.

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В свою очередь, адвокат Назар Кульчицкий отметил: «Мы считаем, что фактически такие попытки не будут иметь никакого результата, поскольку Генеральная прокуратура Украины в 2015 году, когда отказывала в экстрадиции Саакашвили, она признала, что это уголовное преследование является политически мотивированным. Так же, как это было сделано международным сообществом».

«Абсолютно абсурдным будет выглядеть, если сейчас Генпрокуратура без каких-либо оснований пересмотрит свое заключение», - сказал адвокат.

«Мы в таком случае будем использовать все средства защиты. Саакашвили понимает, что на сегодняшний день такой механизм можно будет использован вопреки требованиям закона», - отметил Кульчицкий.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По словам народного депутата Антона Геращенко, произошло это из-за того, что он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. 1 августа в сети опубликовали указ за подписью Порошенко.

Саакашвили, в свою очередь, отметил, что у него только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.