Грузия снова направила Украине запрос на выдачу Саакашвили

Прокуратура Грузии направила Украине очередное требование об экстрадиции бывшего президента страны, экс-председателя Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили, передает Грузия Online.

Читайте такжеПограничники не собираются впускать Саакашвили в Украину, а паспорт отберут на границе"По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", - говорится в заявлении грузинского ведомства.

Кроме этого, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявляла, что против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, и Тбилиси будет требовать его выдачи от любой страны, где он решит остановиться.

Заявление Главной прокуратуры Грузии появилось через два дня после того, как Саакашвили, находящийся в Польше, объявил о планах вернуться в Украину.

Как сообщал УНИАН, 26 июля президент Петр Порошенко издал указ, которым лишил Саакашвили гражданства Украины. Сам политик в это время находился в США, позже он прибыл в Польшу по украинскому паспорту, затем отправился в Литву.

Михеил Саакашвили пообещал, что вернется в Украину 10 сентября. Политик выразил надежду, что на границе возле пункта пропуска соберутся его сторонники.

В то же время Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин 11 августа сообщил, что Саакашвили смогут пропустить только при наличии украинской визы.