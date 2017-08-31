Климкин прокомментировал присвоение венгерским университетом почетной награды Путину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин негативно оценил присвоение Дебреценским университетом (Венгрия) почетной награды Civis Honoris Causa президенту России Владимиру Путину.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, об этом он заявил во время встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, которая состоялась в рамках визита в Будапешт для участия в министерской встрече стран Вышеградской группы и "Восточного партнерства".

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Отмечается, что глава МИД высоко оценил организованную Будапештом встречу в формате Вышеградская четверка + «Восточное партнерство» и подчеркнул ее важность в контексте подготовки к следующему саммиту «Восточного партнерства».

Также Климкин отметил, что Киев заинтересован в развитии взаимодействия в формате Вышеградская четверка + Украина, что было поддержано венгерским председательством в этой организации.

«В рамках обсуждения вопроса отношений с Россией Климкин негативно оценил решение Дебреценского университета о присвоении почетного звания Civis Honoris Causa российскому президенту Владимиру Путину», - отметили в ведомстве.

Также министр иностранных дел поблагодарил венгерскую сторону за поддержку в вопросе восстановления территориальной целостности и мира в Украине.

Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших шагов по развитию взаимодействия в обеспечении потребностей украинского меньшинства в Венгрии и венгерского в Украине.

«Министры договорились более подробно обсудить все вопросы повестки дня двусторонних отношений во время следующего визита Климкина в Будапешт в октябре этого года, а также высказались за дальнейший активный диалог на экспертном, высоком и высшем уровнях», - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Венгрии ученые и студенты призвали Дебреценский университет отозвать титул почетного доктора от президента РФ Путина. В заявлении кафедры конституционного права Дебреценского университета, которое было обнародовано в СМИ, говорилось о том, что ученые кафедры отграничиваются от решения сената (ученого совета) этого университета от 28 августа о присвоении Путину звания почетного доктора «honoris causa».

При этом ученый совет объяснил свое решение тем, что «правительство Венгрии и Россия благодаря Путину отводят значительную роль Дебреценскому университету в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2».