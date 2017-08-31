Ученые Венгрии просят лишить Путина звания почетного доктора

В Венгрии ученые и студенты призвали университет отозвать титул почетного доктора у президента РФ Владимира Путина.

Как сообщают "Крым. Реалии", интернет-порталы Венгрии HVG и 24.hu обнародовали заявление кафедры конституционного права Дебреценского университета о том, что ученые кафедры отграничиваются от решения сената (ученого совета) этого университета от 28 августа о присвоении Путину звания почетного доктора «honoris causa».

Преподаватели также выразили свою позицию в Facebook: «Восхваление автократов для нас неприемлемо, оно противоречит всему, что мы представляем в нашей академической работе».

Ученые кафедры конституционного права возмущены тем, что сенат их университета пренебрег заслугами тех почетных докторов, которые своим трудом создавали престиж вуза.

28 августа ученый совет объяснил свое решение тем, что «правительство Венгрии и Россия благодаря Путину отводят значительную роль Дебреценскому университету в инвестиционном проекте построения второй очереди АЭС Пакш-2».

С требованием кафедры конституционного права Дебреценского университета согласился Институт Кароля Этвеша (Ekint). В открытом письме это учреждение просит Дебреценский университет отменить постановление о присвоении Путину звания, настаивая на том, что оно незаконно и беспрецедентно в посткоммунистической истории высшего образования Венгрии.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии высказался за скорейшую отмену санкций ЕС против России

Письмо от имени Ekint подписали бывший кандидат на пост президента Венгрии Лаcло Майтены, действующий глава Института Кароля Этвеша, и Бернадет Шомоди, исполнительный директор учреждения.

На немедленном отзыве постановления сената Дебреценского университета настаивает также общественная организация молодежи из Дебрецена Natív. Петицию Natív подписали уже более 900 человек.

«Мы говорим о личности, о которой Совет Европы однозначно заявил, что он (Путин) поддерживает войну на востоке Украины, в которой потеряли жизни более 10 тыс. человек и из-за которой миллионы граждан стали вынужденными переселенцами», – объяснили мотивы написания петиции организаторы акции протеста с Natív.

29 августа венгерский журнал HVG напечатал статью посла Украины в Венгрии Любви Непоп «Украина шокирована вручением Дебреценской награды Путину – открытое письмо».

Посол объяснила причину такой реакции на присвоение награды: «...после 2014 года имя Путина является синонимом нарушения международного права, в том числе Будапештского меморандума, незаконной временной оккупации Крыма и ведения против соседней дружественной державы, Украины, гибридной войны, которая на сегодня лишила жизни более 10 тыс. наших соотечественников».

Непоп напомнила, что венграм всегда было присуще стремление к свободе, которое сильнее временного экономического интереса. Посол выразила надежду, что титул будет отозван, а поддержка нарушения международного права получит достойную оценку.

По информации журнала Népszava, Путин может снова приехать в Венгрию в начале 2018-го или весной того же года, чтобы лично получить почетное звание доктора «honoris causa» Дебреценского университета. Конкретный срок приезда не называется, потому что в Дебрецене эту дату только согласовывают, пишет венгерское издание.