В "ДНР" заявили о бегстве российского писателя-террориста Прилепина с Донбасса

Российский писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне "ДНР", покинул оккупированный Донбасс. Об этом сообщил пособник террористов Александр Жучковский в своем Telegram.

Он отметил, что так называемая карьера Прилепина якобы закончилась из-за провала псевдопроекта "Малороссия".

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"Сложности у Прилепина возникли после "презентации" "Малороссии", т.к. он был главным инициатором этой идеи, несогласованной с Кремлем", - говорится в сообщении Жучковского.

В свою очередь, сам Прилепин эту информацию опровергает.

Как сообщал УНИАН, российский писатель Захар Прилепин с октября 2016 года занимал должность заместителя командира батальона по работе с личным составом "ДНР".