В США посоветовали Украине провести более длительное "ракетное" расследование и привлечь экспертов

За объявленным президентом Украины Петром Порошенко 3-дневным расследованием по поводу информации о якобы поступлении в КНДР ракетных технологий из Украины должно последовать дополнительное расследование при участии америкаських экспертов. Об этом заявил Майкл Карпентер, бывший помощник заместителя главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, передает "Голос Америки".

"Они должны пригласить американских экспертов - как минимум - чтобы те помогли исследовать эту ситуацию в пределах более длительного дополнительного расследования", - отметил Майкл Карпентер в Twitter.

Карпентер является сторонником предоставления Украине оборонительных вооружений.

При этом Карпентер заявил, что Украина пытается обелить свою репутацию после скандальной публикации накануне визита в Киев министра обороны США Джима Маттиса.

"Не является простым совпадением, что эта история появилась в то время, когда США рассматривают возможность вооружения Украине. Маттис прибудет туда на следующей неделе, и Украина хочет избавиться от этой проблемы", - также отметил Карпентер.

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Как сообщал УНИАН, 14 августа американское издание The New York Times разместила публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, из украинского предприятия.

В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Еллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режима Северной Кореи.

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На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Порошенко поручил секретарю СНБО Александру Турчинову вместе с компетентными органами провести расследование относительно информации, распространенной американским изданием New York Times о якобы поставках Украиной ракетных двигателей Корейской Народно-Демократической Республике.