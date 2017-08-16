Порошенко наконец отреагировал на сообщения о якобы причастности Украины к ракетным успехам КНДР

После сообщений о якобы причастности Украины к поставкам ракетных двигателей в КНДР президент Петр Порошенко поручил безотлагательно провести тщательное и всестороннее расследование. Об этом сказано на его странице в Facebook.

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"Какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставках ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северную Корею. Поэтому поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП «Южмаш» и КБ «Южное», провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах на протяжении трех дней", - говорится в сообщении.

По мнению президента, это позволит опровергнуть предположение об "украинском следе".

"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об «украинском следе» в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", - написал глава государства.

По словам Порошенко, Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения.

"Добровольно избавившись от третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили бы себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН 14 августа американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского предприятия. В этой публикации издание ссылается на мнение эксперта Майкла Эллемана, который, по информации в СМИ, участвовал в программах по разоружению и демонтажу устаревших российских ракет, а его жена, Татьяна, размещала фото в российской форме.

В ответ на эту публикацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

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На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

Утром 15 августа премьер-министр Владимир Гройсман назвал провокацией сообщения СМИ о якобы поставках госпредприятием «Южмаш» ракетных двигателей Северной Корее. По информации Государственного космического агентства, технологии производства двигателей для боевых ракет и сами изделия не могли попасть с территории Украины в Северную Корею, поскольку Украина строго соблюдает международное законодательство по ограничению распространения военных ракетных технологий.