Грузия отправила Польше запрос по поводу местонахождения Саакашвили

Грузинские власти обратились к польским за подтверждением того, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили действительно находится в Польше. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Укас Апинский, передает польское агентство РАР.

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По его словам, в понедельник прокуратура получила запрос от Министерства юстиции Грузии "находится ли Михеил Саакашвили на территории Польши".

"Согласно процедуре, пограничникам и полиции поручено принять меры", - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только на следующий день.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину. Источник в окружении Порошенко сообщил, что Саакашвили потерял гражданство Украины, потому что во время заполнения документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел – поскольку в Грузии в отношении него возбуждено несколько дел.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует. Грузинского гражданства Саакашвили лишили 4 декабря 2015 года, украинское он получил 29 мая 2015 года.

4 августа Саакашвили прилетел в Польшу. 6 июля вечером он встретился в Варшаве с украинцами.