Литва призвала Украину дать Саакашвили возможность защититься в суде

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины, пишет Delfi.lv.

"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", — заявил Линкявичюс в интервью агентству BNS.

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Он также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции.

"Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", — добавил Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА лишили гражданства Украины.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только на следующий день. Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.

Источник в окружении Порошенко сообщил, что Саакашвили потерял гражданство Украины, потому что во время заполнения документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел – поскольку в Грузии в отношении него возбуждено несколько дел.

Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.

Грузинского гражданства Саакашвили лишили 4 декабря 2015 года, украинское он получил 29 мая 2015 года.