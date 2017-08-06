Литва призвала Украину дать Саакашвили возможность защититься в суде
В МИД заверили, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает украинские власти дать бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили возможность отстоять в суде право на гражданство Украины, пишет Delfi.lv.
"Саакашвили должна быть предоставлена возможность защищать свои права в прозрачном судебном разбирательстве", — заявил Линкявичюс в интервью агентству BNS.
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Он также заверил, что Литва намерена поддерживать Украину, но одновременно требует не ограничивать права оппозиции.
"Особенно важно, чтобы для оппозиции были созданы условия в борьбе с коррупцией", — добавил Линкявичюс.
Как сообщал УНИАН, 26 июля стало известно, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА лишили гражданства Украины.
Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только на следующий день. Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.
Источник в окружении Порошенко сообщил, что Саакашвили потерял гражданство Украины, потому что во время заполнения документов на его получение написал, что не имеет судимости, а на самом деле имел – поскольку в Грузии в отношении него возбуждено несколько дел.
Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.
Грузинского гражданства Саакашвили лишили 4 декабря 2015 года, украинское он получил 29 мая 2015 года.