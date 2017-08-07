В этом году в санаториях и пансионатах Рады отдохнули всего четыре нардепа

В этом году в санаториях Верховной Рады отдохнули лишь четверо народных депутатов. Об этом сообщил Аппарат ВР в ответ на информационный запрос Комитета избирателей Украины (КИУ), передает "Украинская правда".

В 2017 году в санаториях вместе с семьями отдохнули четыре нардепа VIII созыва и 6 депутатов предыдущих созывов.

Читайте такжеВ Раде предлагают правительству отказаться от скрытого увеличения пенсионного возрастаТакже Аппарат ВР отметил, что в управлении парламента находятся следующие учреждения: государственные предприятия "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", что расположены в Скадовске Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.

"Государственные санатории Верховной Рады являются рудиментом прошлого, с которым давно пора расстаться. Большинство депутатов никогда в них не отдыхали, а потому содержание соответствующих учреждений является нецелесообразным. Гостиничные комплексы, санатории, пансионаты ВР должны быть проданы на открытом конкурсе", - подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

Как известно, сейчас нардепы не имеют льгот на путевки для санаторно-курортного лечения. Соответствующее положение исключили из закона "О статусе народного депутата Украины" в 2014 году.

Так, например, стоимость проживания в пансионате "Таврийские зори" в однокомнатном "стандарте" - около 680 грн за сутки.

Раньше санатории ВР финансировались из бюджета. В 2012 году на них выделили 87 млн грн, в 2013 году – 88 млн грн, в 2014 году – 3,5 млн грн (с учетом специального фонда).