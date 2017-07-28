Россия пытается захватить не только чужую территорию, но и историю, культуру - Филарет

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет подчеркивает, что Россия пытается захватить не только чужую территорию, но и историю, культуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении после молебна у памятника князю Владимиру Великому.

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"Правда на нашей стороне. И об этом знает не только вся Украина, а и весь мир знает, что правда с нами. Потому что мы ядерное оружие отдали, потому что миролюбивая держава, и не мы напали на Россию, а Россия отобрала у нас временно Крым. И хочет Донбасс теперь отобрать", - отметил патриарх Филарет.

Он задал риторический вопрос, разве христианская вера заключается в том, чтобы захватывать чужое. «Не только территорию, но даже историю и культуру», - отметил предстоятель УПЦ КП Филарет.

Он, в частности, подчеркнул, что в России сейчас пропагандируют, что князь Владимир "почти крестил Москву, которая появилась в XII веке".

"А они ему там поставили памятник. А храмов на Руси в честь Владимира нет. А памятник поставили - для того, чтобы подчеркнуть, что "Владимир - наш", - отметил предстоятель УПЦ КП Филарет.

Кроме того, он напомнил, что Россия пыталась присвоить себе и королеву Франции Анну Ярославну, что она якобы имеет российское происхождение.

"Видите, как искажается истина. Все искривляется, и ложь выдается за правду", - отметил патриарх Филарет.