Макрон утер нос Путину, говоря об Анне Ярославне как символе давних отношений Франции и Украины (видео)
Анна Ярославна – важная фигура украинско-французских отношений, отметил Макрон.
Президент Французской Республики Эммануэль Макрон считает, что киевская княжна Анна Ярославна является символом давних отношений Франции и Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже.
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"Между нашими двумя странами очень давние отношения, очень глубокая история, и мы этому уделили некоторое время сегодня, чтобы отдать должное Анне Киевской, и вы показали, насколько важна эта история XI века, очень древняя, насколько глубоко укоренившиеся наши давние отношения", - заявил Макрон.
Лидер РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал королеву Анну Ярославну "русской".
Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что российский президент Владимир Путин "пытался ввести в заблуждение" французов, назвав Анну Ярославну "русской".