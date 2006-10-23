Почему донецким возместили 350% НДС: версия Колесникова

В Донецкой области возмещается больше НДС, поскольку область дает 25% экспорта страны.

Об этом в интервью газете "Дело" (№ 243 от 23 октября 2006 г.) заявил народный депутат Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Разве можно ставить вопрос о том, что одна область больше получила НДС, а вторая — меньше? Нельзя. Потому что Донецкая область дает 25% экспорта страны. Ее экспортообразующие предприятия покупают сырье и услуги в восьми базовых областях Украины», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

«И, соответственно, Донецкая область будет экспортировать этот продукт и получать возмещение по НДС», - добавил он.

Он убежден, что проблем неравномерного возмещения НДС в зависимости от региона не существует в принципе.

«Любой первокурсник экономического вуза так считает, не только я. Как можно сравнивать экспортный потенциал Волынской и Донецкой областей? Я не хочу сказать, что в Секретариате работают непрофессионалы. Но то, каким образом они ставят вопрос, какой регион больше получил НДС, говорит о том, что это чистый пиар и обман общественного мнения», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО за недостаточно эффективную борьбу с незаконным возвращением налога на добавленную стоимость, приведя данные о том, что в целом по Украине НДС возмещается крайне неравномерно. Так, если в некоторых областях уровень возмещения составляет 5-9% от предусмотренного бюджетом, то в Донецкой области этот показатель достигает 350%. Аналогичная ситуация в Луганской области и Крыму, отметил В.ЮЩЕНКО. Глава государства рекомендовал генпрокурору усилить борьбу с незаконными действиями в этой сфере.