СНБО поручил подготовить предложения по расширению санкций против РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров, Службе безопасности и Нацбанку подать предложения по расширению санкционного списка по РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга после заседания Совбеза сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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«Протокольное поручение Кабмину, СБУ и НБУ касается представления в ближайшее время предложений на СНБО по расширению санкционного списка. Это связано с тем, что и США, и ЕС приняли решение о введении новых санкций против РФ и мы не можем не учесть эти инициативы наших стратегических партнеров ... Как только эти предложения нам будут внесены, СНБО примет решение о расширении списка персональных специальных экономических и других ограничительных санкций в отношении физических и юридических лиц РФ», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте. Данный законопроект содержит также положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это вызывает недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также подписать президент США.