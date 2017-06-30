Сенат США доработал законопроект о новых санкциях против России

Сенат в США доработал законопроект о санкциях против России, что позволит начать его рассмотрение в палате представителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление сенаторов.

Законопроект требовал доработки, поскольку представители республиканских партий заявили, что он нарушает конституцию, поскольку содержит меры, касающиеся бюджета США.

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Как добавляет Reuters, демократы обвинили республиканцев в том, что они хотят «убить законопроект», чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Республиканцы в свою очередь заявляли, что их замечания носили лишь процессуальный характер.

Отмечается, что теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в палату представителей.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Данный законопроект содержит также положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это вызывает недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также подписать президент США.