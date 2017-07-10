Россия ведет войну против всего глобального мира - Парубий

Россия ведет войну против всего глобального мира. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи в сессионном зале парламента народных депутатов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, в свободных государствах Россия "работает с помощью операций влияния, финансируя евроскептиков и радикалов, похищая данные с серверов Бундестага, или информационно атакуя кандидата в президенты Франции Макрона".

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Парубий подчеркнул, что Украина "является первым критически важным, но далеко не последним звеном в безумном плане Путина возродить влияние Кремля на то политическое пространство, которым когда-то владел и на какое имел влияние Советский Союз".

"Поэтому Украина сегодня это щит Европы и щит свободного мира", - подчеркнул Парубий.

Он поблагодарил генерального секретаря НАТО за слова о том, что Российская Федерация должна вывести тысячи своих военных из Украины и прекратить поддерживать боевиков вооружением.

Парубий подчеркнул, что это понимание очень важно, поскольку российская пропаганда пытается всех убедить, что на Донбассе российских военных нет.

Он напомнил, что даже международное сообщество уже заявило о том, что «Бук», которым был сбит пассажирский самолет был транспортирован из России.

"И поэтому позиция генерального секретаря НАТО по этому поводу является четким указанием того, что российские оккупационные войска находятся на территории Украины", - подчеркнул Парубий.

Он отметил важность того, что НАТО стоит на позиции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также, что НАТО не признавало и не признает аннексию Крыма.