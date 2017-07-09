ПА ОБСЕ включила в итоговою декларацию две резолюции по Украине с осуждением гибридной агрессии РФ

Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на 26-й ежегодной летней сессии, которая проходила 5-9 июля в Минске, по итогам заседания включила в итоговою декларацию летней сессии две резолюции по Украине с осуждением продолжающейся гибридной агрессии России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

В частности, сегодня в Минске была принята декларация с рекомендациями национальным правительствам, парламентам и международному сообществу по содействию формированию политики в политических и экономических вопросах, вопросах безопасности, прав человека и защиты окружающей среды.

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Кроме того, в Минскую декларацию вошли две резолюции, в которых говорится о ситуации в Украине.

Так, в тексте резолюции "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ" говорится, что Ассамблея "призывает к прекращению военных действий в Украине, полному выводу крупнокалиберных орудий обеими сторонами".

Вместе с тем ПА ОБСЕ "осуждает многочисленные серьезные случаи давления, преследования и запугивания наблюдателей из состава СММ наряду со случаями умышленного уничтожения имущества ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем российских гибридных сил, и настоятельно призывает Российскую Федерацию к принятию практических мер по обеспечению надлежащих условий безопасности для СММ в целях предотвращения дальнейшей эскалации положения".

Кроме того, ПА ОБСЕ призвала Россию снять все ограничения и устранить иные барьеры, препятствующие свободе передвижения наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии в Украине и выполнению ими полномочий в рамках мандата.

Ассамблея "призывает Российскую Федерацию воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

В тексте резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины" сказано, что ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своем осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

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Также Ассамблея "настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины".

Вместе с тем ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и прекратить оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

Кроме того, Ассамблея призывает РФ отменить свои решения о признании так называемых "документов" (паспортов, водительских прав, свидетельств о рождении и т.д.), выданных незаконными структурами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Также ПА ОБСЕ требует отменить решение о полном введении в обращение российской валюты во временно оккупированных районах Донбасса и вернуть захваченные украинские местные, государственные и частные экономические субъекты под украинскую юрисдикцию.