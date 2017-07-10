Столтенберг заверил, что НАТО стоит на стороне Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией

Организация Североатлантического договора стоит на стороне Украины и никогда не признает аннексию Крыма Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время открытия заседания Комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко сегодня в Киеве.

«Мы искренне ценим многочисленный вклад Украины в работу Альянса в течение последних двух десятилетий. Украина является единственной страной-партнером, которая участвует во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистан и Косово. Мы также тут для того, чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной, а также нашу твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности вашего государства», - сказал генсек НАТО.

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«Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, но НАТО и страны Альянса стоят на вашей стороне. Страны Альянса не признают и никогда не признают нелегитимной и незаконной аннексии Крыма Россией. Нас и дальше беспокоит ситуация на востоке Украины, которая уже унесла тысячи жизней», - подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что Минские договоренности должны быть выполнены в полном объеме, и СММ ОБСЕ получить полный безопасный и беспрепятственный доступ ко всей Украине.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украину с визитом прибыла делегация Североатлантического совета во главе со Столтенбергом.

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Во время визита Столтенберг произнесет речь в Верховной Раде, члены Североатлантического совета и генеральный секретарь НАТО встретятся со спикером парламента Андреем Парубием и председателями парламентских фракций.

Кроме того, состоится встреча Столтенберга с премьер-министром Владимиром Гройсманом.